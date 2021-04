Two And A Half Men: Die besten Sprüche!

Men, men, men . . . 12 Staffeln lang hat „Two And A Half Men” die Fans mit (oft moralisch nicht ganz einwandfreien) Sprüchen zum Lachen gebracht. Hier einige der besten!

Sprüche für harte Nerven

Wenn es eine Show gab, welche die Grenzen des guten Geschmacks immer wieder getestet hat, war es „Two And A Half Men“ . Dreckiger Humor, den nicht alle mögen…

Aber Millionen Fans, die weltweit zwischen 2003 und 2012 einschalteten, liebten die Witze und Sprüche von Charlie (Charlie Sheen), seinem Bruder Alan (Jon Cryer), dessen Sohn Jake (Angus T. Jones) und Haushälterin Berta (Conchata Ferrell).

Für all diejenigen (wenigen), die die Show noch nicht kennen – ober die unter euch, die in alten Zeiten schwelgen wollen: aktuell läuft die Serie (wie seit Jahren) auf Pro7 (Mo. - Fr., 13.30 Uhr) oder als Stream bei Amazon Video … Aber Achtung, manche der Jokes, die vor fast 20 Jahren, als die Show startete noch lustig waren, sind es heute nicht mehr so ganz 🙈 Ob eine Forstsetzung der Show – worüber immer wieder spekuliert wird – so gut wäre?