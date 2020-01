Wincent Weiss: Irgendwie krass

Auch wenn sich Wincent Weiss zum Ende des Jahres unsere heiß geliebten Wuschel-Haare abrasiert hat, kann der Sänger zurecht sehr stolz auf das letzte Jahr sein: "Morgen geht es zurück nach Deutschland um dann das Jahr abzuschliessen! Und zwar im Schnee! Mit Snowboard! Und Freunden! Geil! 2019 war krass! Ich danke Euch allen für alles! Wahnsinn was wir zusammen erreicht haben. 🙏🏻 #irgendwieanders #irgendwiekrass", schreibt Wincent auf Instagram. In der aktuellen BRAVO hat uns der Sänger außerdem verraten, was seine Pläne für das nächste Jahr sind – das solltet ihr nicht verpassen!