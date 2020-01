Lisa Marie Schiffner: Lebe im Moment

"Ich kann es fast nicht glauben das dieses Jahr fast vorbei ist, in genau 4 Stunden bei mir springt der Zeiger um und ein neues Jahr beginnt. 1year = 365 opportunities. Dieses Jahr hat mich ordentlich lernen lassen & war wirklich eines meiner schwersten privaten Jahre. But - es waren auch so viele tolle Momente dabei die es wiederum zu einem tollen gemacht haben. Let‘s just live in the Moment. Ich bin heute einfach glücklich. Und dies wird keiner mehr so schnell ändern können", verspricht Lisa-Marie Schiffner auf ihrem Instagram-Kanal. Wir wünschen ihr alles Gute und sind uns ganz sicher, dass sie uns auch 2020 mit ihrem kreativen Content umhauen wird!