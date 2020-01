Mike Singer: Neue Pläne 2020

"Ich wünsche euch allen ein schönes neues Jahr und bedanke mich bei jedem einzelnen von euch für 2019! Ich freue mich sehr auf 2020 & kann euch sagen, dass sehr vieles auf euch zukommen wird 🍿🤘🏼💜💥", schreibt Mike Singer zu seinem Bild auf Instagram. Ein neues Album und eine neue Tour – 2019 war Mike auf jeden Fall ein erfolgreicher "Trip". 😉 Eine Sache ist uns bei genauerem Hinschauen jedoch noch aufgefallen: Steht das Popcorn-Emoji etwa ein neues Filmprojekt? So in etwa! In unserem YouTube-Video hat uns der Sänger seine Pläne für 2020 verraten und die werden euch sicher umhauen …