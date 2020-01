Wir sind Feuerherz ❤️

Eine Bromance wie sie im Buche steht: Zum Jahresabschluss sind Sebastian Wurth, Dominique Bircan, Karsten Walter und Martijn Stoffers von Feuerherz noch einmal richtig emotional geworden und verabschiedeten sich mit einem süßen Kuschel-Pic: "Wir sagen DANKE 2019. Unser 4. Album, die Fortsetzung unserer ersten SOLO TOUR, unzählige Auftritte. Jede Woche in einer anderer Stadt. Wir haben euch dieses Jahr so oft wie bisher noch nie gesehen. Ihr gebt uns Kraft & wir wachsen immer mehr zusammen. Auf 2020, auf EUCH. Ihr seid das Feuerherz ❤️" Und da müssen wir den Jungs recht geben! Kaum eine Fanbase ist so aktiv und passioniert wie die von Feuerherz, also weiter so!