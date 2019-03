Wie “Pokémon Go”: Alles über die neue „Harry Potter“ Spiele-App

„Harry Potter“: Neue Real-Life-App

Nach „Pokémon Go“ gibt es bald die nächste Game-App mit Suchtfaktor zum Downloaden. Mit „Harry Potter – Wizards Unite“ könnt ihr in die Welt von „Harry“, „Hermine“ und „Ron“ eintauchen und mit ihnen gemeinsam übers Smartphone aufregende Abenteuer erleben. In der App erwarten euch sowohl Charaktere aus allen „Harry Potter“-Filmen, als auch aus den neueren Verfilmungen der „Phantastischen Tierwesen“-Reihe.

„Harry Potter – Wizards Unite“: Besiege das Böse!

Doch welche Rolle übernehmt ihr als Spieler? Wir verraten es euch: Ihr seid Lehrlinge einer Truppe, die alles dafür geben muss, das Zauberergeheimnis zu wahren… Direkt zu Beginn des Games erfahrt ihr, dass ein mysteriöses Unglück die Zauberwelt bedroht! Alles aus der Welt der Zauberer taucht plötzlich bei den Muggeln auf, egal ob Wesen, Personen, oder Artefakte. Ihr müsst dafür sorgen, dass alles wieder dorthin zurückgelangt, wo es hingehört – ohne, dass die Menschen etwas davon mitbekommen! Außerdem müsst ihr herausfinden, woher dieses geheimnisvolle Unheil rührt und es ist eure Aufgabe, es ein für alle Mal zu besiegen!

„Harry Potter“: Das müsst ihr tun

Um das alles zu schaffen, müsst ihr euch wie bei „Pokemón Go“ auf die Straße hinausbegeben. Eine Karte wird euch dabei den Weg weisen und euch zeigen, wo sich die magischen Dinge befinden. Oft werdet ihr sie an zentralen Orten, wie zum Beispiel Parks oder Denkmälern finden. Mit einem bestimmten Zauberspruch befördert ihr die gefundenen Artefakte oder Wesen zurück in die Zauberwelt. Natürlich bekommt ihr jedes Mal eine Belohnung, wenn es euch gelingt. Doch Vorsicht: Damit euch eure Energie nicht ausgeht, müsst ihr zwischendurch gelegentlich Rast an speziellen Gaststätten machen, um eure Zauberkraft aufzuladen. Außerdem wird es immer mal wieder vorkommen, dass ihr an sogenannten Festungen gegen fiese Gegner, wie zum Beispiel Dementoren oder Todesser antreten müsst. Wann genau das Spiel releast werden soll, steht noch nicht fest. Wir werden euch aber natürlich auf dem Laufenden halten!

