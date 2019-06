Why Don’t We Jack Avery: Seine Freundin ist nicht sein Lieblingsmensch!

Man würde meinen, dass Jack Averys Freundin sein Lieblingsmensch auf der ganzen Welt ist, doch der „ Why Don’t We “-Star hat jetzt verraten, dass sie es nicht ist!

Jack Avery & Gabriela Gonzales

Was für ein zuckersüßes Paar! Jack Avery und seine Freundin Gabriela Gonzales daten ungefähr seit Anfang letzten Jahres und sind seitdem absolute #CoupleGoals. Lange Zeit hielten sie ihre Beziehung sogar geheim, doch nachdem immer wieder Fotos und Videos der beiden von romatischen Dates auftauchten, konnte es keiner mehr leugnen. Der „Why Don’t We“-Star und die Insta-Beauty hielten die letzten Monate aber eine noch viel größere Sache geheim … Im April wurden Jack und Gabby zur großen Überraschung von Fans nämlich heimlich Eltern!

Jack Averys Lieblingsmensch

Am 22. April kam die kleine Lavender May Avery zur Welt und machte das Glück des Paares perfekt. Der "Why Don't We"-Sänger will sein Baby seitdem am liebsten keine Sekunde mehr verlassen, genauso wenig wie seine Liebste! Jack ist nämlich echt verliebt und schrieb zur Geburt über seine Baby-Mama: „Gabriela (mein Engel) ist der selbstloseste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Sie ist die Jenige, die mich weitermachen und jeden Tag härter an meinen Träumen arbeiten lässt.“ So süß! Da würde man doch meinen, dass die 17-Jährige der wichtigste Mensch für ihn ist, doch der Preis geht an eine Andere … nämlich an seine Tochter Lavender natürlich! Jack postete ein Foto mit der Kleinen und schrieb dazu: „Lieblingsperson überhaupt“. Gabby wird ihrem Boyfriend den zweiten Platz bestimmt verzeihen …

Abstimmen

Folg uns auf Spotify!

Das könnte dich auch interessieren: