Erneuter Angriff auf WhatsApp-Nutzer

Wir alle nutzen WhatsApp täglich, um Nachrichten an andere zu versenden. Dabei machen wir uns eher selten Gedanken darüber, was mit unseren Daten dabei passieren könnte. Und das, obwohl Hacker immer wieder versuchen, sich Zugriff auf unser Handy zu verschaffen. Sie verschicken beispielsweise WhatsApp Nachrichten, die einen Trojaner enthalten. Öffnen wir sie gewähren wir ihnen Einblick in das Innenleben unseres Handys. Um weiterhin an Daten zu gelangen, verändern die Hacker dabei immer wieder ihre Methoden und werden dabei auch gern noch dreister, so wie in dem aktuellen Fall …

WhatsApp: Das ist die aktuelle Betrüger-Masche

Die derzeitige Masche übertrifft dabei wirklich alles: Nutzer erhalten von ihren eigenen(!) Kontakten eine WhatsApp Nachricht, die sie auffordert ihnen einen Code zur Account-Verifizierung zu schicken. Kommt man dem nach, droht der Verlust des WhatsApp-Kontos. Laut dem auf Falschmeldungen spezialisierten Portal „Watchlist Internet“, könnte die WhatsApp-Nachricht, die du mit der neuen Funktion jetzt sogar auch im Dark Mode angezeigt bekommen kannst, dabei so aussehen:

"Hey! Kannst du mir kurz helfen?

Du bekommst gleich eine SMS. Kannst du mir den Code in der Nachricht weiterschicken?"

Anschließend erhält man eine SMS von WhatsApp, die ein Verifizierungscode und einen Link enthält. Schickt man diesen an den Kontakt, haben die Kriminellen die Chance dir Kontrolle über deinen Account zu übernehmen.

WhatsApp: So kannst du dich schützen

Solltest du eine Nachricht erhalten haben, die dir komisch vorkommt, dann unbedingt erstmal genau überprüfen und niemals direkt den Anforderungen nachkommen. Dazu kannst du beispielsweise deinem Kontakt eine Gegenfrage wie „Wofür brauchst du den Code“, stellen. Bekommst du darauf keine oder aber eine seltsame Nachricht, dann kannst du dir sicher sein, dass es sich um einen Betrug handelt.

