Ariana Grande: Das sind ihre Problemzonen

Ariana Grande zweifelt an sich selbst. Besonders diese Problemzonen an ihrem Körper machen ihr immer wieder zu schaffen.

Ariana Grandes Problemzonen

In aufwendigen Bühnenkostümen oder in ihren super heißen Video-Clips verzaubert sie uns immer wieder. Wir kennen Sängerin Ariana Grande (24) nur als strahlend schöne Sängerin, doch auch sie hat ihre Problemzonen!

Dabei sind es nicht nur ihre grandiose Stimme, oder ihr hübsches Gesicht, was uns am meisten an ihr gefällt. Am neidischsten sind wir wohl alle auf ihre unglaubliche Wallemähne, die bereits zu Zeiten der "Cat Valentine", in ihrer Nickelodeon-Serie ,,Victorious" zu ihrem Markenzeichen wurde. Doch genau diese Haarpracht soll angeblich ein großes Problem für Ari sein…

Arianas Haare sind eine Katastrophe

Ariana Grandes Haare haben wirklich mit den Jahren gelitten, denn genau die Rolle, die ihre Frisur so berühmt gemacht hat, hat sie auch zerstört. Wer sich erinnert: "Cat" stach in der Serie schon immer durch ihren Rotschopf heraus. Doch für die perfekte Farbe musste die 25-Jährige ihre Haare JEDE WOCHE bleichen und neu färben. Eine absolute Tortur für ihre Mähne, die jetzt von Kopfhaut an super spröde und zerstört sein soll. ,,Das, was von ihren Haaren übrig ist, ist nur noch stoppelig und ihre Spitzen sind total kaputt'' verriet ihre Stylistin dem "O.K. Magazin". Über ein bisschen Spliss in den Spitzen sollten wir uns alle also nicht allzu sehr aufregen...

Ariana Grade: Hasst sie ihre Stirn?

Genau das ist auch der Grund aus dem Ari so gut wie immer einen hohen Pferdeschwanz trägt und es fast komplett vermeidet, ihre Haare offen zu tragen. Doch das führt uns gleich zu Problemzone Nr.2 – ihrer Stirn. Die findet Ari nämlich vieeeel zu hoch und auch einige ihrer Fans scheinen das so zu sehen. Auf Twitter und Instagram machen sich manche sogar darüber lustig, schreiben ,,God is a forhead''. Doch die ,,God is a woman"-Interpretin nimmt es gelassen. ,,Ich liebe euch, auch wenn ihr meine Stirn hasst'' schrieb sie erst kürzlich unter einen Instagram-Post. Mittlerweile hat sie diesen Kommentar aber wieder gelöscht. Auch wenn wir sie genauso lieben, wie sie ist, ist es doch sympathisch zu wissen, dass auch die schönsten und größten Stars die gleichen ,,Problemchen'' haben wie wir…

me in different angles. god is a forehead pic.twitter.com/9hO8ikuYAY — ariana’s forehead (@grandesforehead) 22. Oktober 2018

