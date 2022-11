Ariana Grande weint! Warum?

Die 21-Jährige sang gerade ihren Hit "My Everything" im New Yorker Madison Square Garden, als ihre Stimme versagte. Doch ihre Fans unterstützten Ari und sangen den Song lautstark weiter. "Ich habe heute Abend schon 65 Mal geweint, ich will wirklich nicht nochmal weinen...", bedankt sich die Sängerin...