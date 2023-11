Weihnachten: Die besten Filme und Serien gegen Langeweile!

Die "Kevin – Allein zu Haus"-Reihe ist ein MUSS zu Weihnachten! Im ersten Teil wird der kleine Kevin McCallisters bei der Abfahrt zum Flughafen völlig vergessen und wacht allein zu Hause auf. Doch verzweifelt ist der Junge nicht, ganz im Gegenteil – er genießt die Zeit, in der er machen kann, was er will! Als zwei Einbrecher versuchen, in der McCallister-Villa etwas Beute zu holen, haben sie die Rechnung nicht mit Kevin gemacht, der ihn mit seinen verrückten Ideen, das Leben ziemlich schwer macht. Auch in "Kevin - Allein in New York" und "Kevin – Allein gegen alle" kann er sich immer wieder gegen die Einbrecher beweisen!