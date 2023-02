"Wednesday": Wird Percy Hynes White durch ihn ersetzt?

Omar Rudberg und Hunter Doohan gemeinsam vor der Kamera?

Ein Foto von "Young Royals"-Star Omar Rudberg und "Wednesday"-Star Hunter Doohan geht gerade viral. Die beiden grinsen in die Kamera und die Fansbase sieht Omar schon als den neuen Xavier aus "Wednesday". Einige würden es feiern, wenn dieser die Rolle von Percy Hynes White übernehmen würde. Bisher gibt es dazu aber keine offiziellen Nachrichten. Weder von Netflix, noch von den Schauspielern an sich. Könntest du dir Omar Rudberg in der zweiten Staffel von "Wednesday" vorstellen? 🎦

