Was war das mit Ryan und Sharpay?

Ryan und Sharpay sind Geschwister – und spielen trotzdem die beiden Hauptrollen in einem romantischen Drama? In einem Nebensatz wird Sharpay nachgesagt, wenn sie könnte, würde sie Julia UND Romeo spielen und Ryan damit aus dem Stück kicken. Eeeeh, Romeo und Julia? Die beiden hoffnungslos Verliebten? Die sich küssen und (wahrscheinlich) Sex haben? Ist das eine Rolle, die Geschwister spielen sollten? Nicht, dass Ryan großes Interesse an Frauen jeder Art zu haben scheint, aber das Thema rührt Disney natürlich nicht an …