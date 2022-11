Was geht bei Chad ab?

Jo, we get it, Chad liebt Basketball! Er liebt es so sehr, dass er immer einen Basketball dabeihat – wirklich immer! Selbst am Platz hat er nur dieses Ding in der Hand und nichts anderes. Schulsachen? Überbewertet! Was hat er dafür am Handgelenk in einer Szene? DREI UHREN! Was ist los bei ihm?!