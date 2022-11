Was ist Petting?

Petting wird umgangssprachlich auch „Fummeln“ genannt und ist das gegenseitige Liebkosen und Berühren mit Händen und Mund. Und zwar am ganzen Körper, also auch an den Geschlechtsorganen. Die unterschiedlichsten Sexpraktiken sind dabei möglich – bis auf eine: Der Penis wird nicht in die Scheide eingeführt! Petting kann aber auch ein schönes Vorspiel sein. Denn durch den Austausch gefühlvoller Zärtlichkeiten steigert sich die Erregung. Dadurch wird die Scheide feucht und der Penis steif. Und das sind die wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass zwei Menschen überhaupt miteinander schlafen können.