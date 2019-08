Video: "Riverdale"-Star Charles Melton beißt Kollegin den Fingernagel ab 😂

Charles Melton, Camila Mendes, Zoey Deutch und Nina Dobrev feiern auf Hochzeit

Haltet euch fest Leute, hier kommt die vermutlich verrückteste Story, die ihr heute lesen werdet. Ein Mann, der für jeden Spaß zu haben ist: "Riverdale"-Star Charles Melton ist bekannt dafür, dass er gerne mal seine Freundin Camila Mendes verascht. Die beiden necken sich auf Social Media gerne. Am Wochenende verbrachte das Paar seine Zeit auf einer Hochzeit von Freunden. Ein "wildes Wochenende", wie die "Veronica Lodge"-Darstellerin später in ihrer Instagram-Story schrieb. Auch "Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev und "Why Him"-Schauspielerin Zoey Deutch waren auf der Hochzeit. Die Freunde posteten viele Storys von ihrem Wochenende und wie es aussah, hatten sie wirklich viel Spaß zusammen. Doch eine Geschichte sorgte für Wirbel: In einem Video sieht man, wie Charles Melton seiner Schauspiel-Kollegin Zoey den Fingernagel abbeißt!

Charles Melton beißt Fingernagel von Zoey Deutch ab!

In seiner Instagram Story postete Charles Melton nämlich Videos, wie ihn Schauspielerin Zoey Deutch mit "Tater Todds" (eine Art Kartoffelpuffer) füttert. Er scheint so gierig gewesen zu sein, dass er seiner Kollegin dabei den Fingernagel abgebissen hat, den sie dann schockiert in die Kamera hält. Ganz ehrlich: Wir verstehen das, bei Essen hört die Freundschaft auf! 😂 Seit dem ziehen sich die beiden Stars auf Instagram mit der Geschichte auf. Der "Riverdale"-Star postete einen Online-Artikel der Geschichte auf Instagram und Freundin Camila kommentierte es mit "Celebrity-Streit". Die zwei sind wirklich #couplegoals! Für alle, die es noch nicht wissen: Wie sich die "Riverdale"-Stars Camila Mendes und Charles Melton ineinander verliebt haben, ist auch eine super süße Geschichte. Außerdem postete Charles auch eine Insta-Story von seiner verletzen Hand und schrieb dazu "Das war Zoey Deutch" – war das etwa ihre Rache? Natürlich herrscht zwischen den Schauspielern kein richtiger Streit, die beiden machen sich einfach nur über ihr verrücktes Wochenende lustig. Klingt nach einer coolen Party! Auf Instagram postete Zoey Deutch ein Bild des Brautpaars und schrieb dazu: "Könnt ihr bitte jedes Wochenende heiraten?" – wir wären wirklich gerne dabei gewesen!

