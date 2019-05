„Riverdale“: Charles Melton verarscht Camila Mendes

„Riverdale“: Charles Melton macht sich über Camila Mendes lustig

Die "Riverdale"-Stars Camila Mendes (24) und Charles Melton (28) sind ein absolutes Traumpaar! Genauso wie ihre Serienkollegen Lili Reinhart und Cole Sprouse lernten sich die beiden am Set von "Riverdale" kennen. Erst kürzlich hat Cami ("Veronica Lodge") auf Instagram verraten, warum sie sich in Charles ("Reggie Mantle") verliebt hat.

„Riverdale“: Charles Melton verarscht Freundin Camila Mendes

Alle Fans sind ganz verrückt nach den süßen Pics, die das Couple immer auf Instagram postet. Doch zuletzt hat sich Charles, der aktuell auch in dem Kinofilm "The Sun Is Also a Star" zu sehen ist, einen Scherz erlaubt! Er und Cami stehen aktuell für die vierte Staffel von Riverdale vor der Kamera. So ein Drehtag kann für einen Schauspieler schon mal sehr anstrengend werden, denn Überstunden und Nachtdrehs gehören dazu! Jedenfalls war Cami wohl ziemlich müde an diesem Tag, wie in der Insta-Story von ihrem Boyfriend zu sehen war. Die 24-Jährige lehnt sich müde an einen Tisch, die Augen fallen ihr fast zu.

Haha! Camila Mendes ist wohl echt müde – und ihr Freund kann es nicht lassen, sie zu ärgern! Instagram@melton

Camila Mendes schläft fast am Set ein

Der "Reggie"-Darsteller kommentiert das Ganze in seiner Insta-Story mit "Harte Arbeit". Er macht sich wohl lustig über seine Freundin! :) Offenbar hat es Cami ihrem Freund nicht übel genommen, denn sie hat die Story auch auf ihrem Instagram-Account geteilt. Was sich liebt, das neckt sich eben! ❤️

