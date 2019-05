“Riverdale”-Star Camila Mendes: Süßer Familienzuwachs

Camila Mendes wurde spontan „Tante“

Cuteness overload! „Ich bin offiziell so eine Frau, die nicht aufhören wird, euch Fotos ihrer Nichte zu zeigen“, schrieb Camila Mendes zu ihrem neusten Insta-Post. Aber nein, Camis Schwester Kiara Moreno ist nicht etwa Mutter geworden. Dafür aber eine von Camis besten Freundinnen, Rachel Matthews. Ok, zumindest so ähnlich! Also gut jetzt ist die Verwirrung perfekt. Wir klären euch auf: Camilas BFF hat sich einen ultra süßen Hundewelpen gekauft, in den jetzt alle ganz vernarrt sind. „Ich kam nach NYC… und verließ es mit einem Haustier? Ein Hoch auf Spontanität“, schrieb Rachel zu einem Insta-Pic mit ihrem süßen neuen Hündchen.

Kein Wunder, dass Camila Mendes jetzt so oft wie möglich bei ihrer Freundin abhängen will. Und auch ihre „Riverdale“-Kollegen sind ganz begeistert von dem niedlichen Vierbeiner: „Warte, kann ich kommen und sie kennenlernen? BITTE“, kommentierte Madelaine Petsch. Und „So süß“, schrieb Lili Reinhart.

