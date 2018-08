Video aufgetaucht: Kylie Jenner flüchtet vor Nicki Minaj

Dia Dipasupil/Getty Images for MTV

Nach Nicki Minajs krassem Diss gegen Kylie Jenner und ihre kleine Familie, scheint die 21-Jährige vor der Rapperin zu flüchten!

Nicki Minajs Diss gegen Kylie Jenner

Wie wir vor kurzem berichteten, ist Nicki Minaj gerade auf einem ziemlichen Diss-Trip! Vor allem Kylie Jenner, ihr Bae Travis Scott und sogar Baby Stormi, mussten gegen die Rapperin ganz schön einstecken. Kleine Auffrischung: Nicki veröffentlichte vor kurzem ihr viertes Album „Queen“ und hatte große Erwartungen für diese Veröffentlichung. Doch Travis Scott nahm der Rapperin mit seinem Album „Astroworld“ den Thron und das mit Hilfe eines Posts seiner Freundin Kylie! Daraufhin rastete die 35-Jährige auf Twitter aus und schrieb mehrere angepisste Tweets, in denen sie die kleine Jenner/Scott-Familie angreift. Kylie reagierte auf diesen Diss bisher nicht, doch viele fragten sich, wie die 21-Jährige wohl zu dem Beef steht ...

Kylie Jenner flüchtet!

Die Antwort haben wir jetzt: Sie flüchtet – und das wortwörtlich! Es ist nämlich ein Video von den VMA’s aufgetaucht, in dem Kylie über den roten Teppich läuft. Alles ist cool, bis Nicki Minaj dem Social-Media-Star entgegenkommt. Kylie bleibt wie angewurzelt stehen, dreht sich auf dem Absatz um und flüchtet! Krass. Das hätten wir von der 21-jährigen Power-Frau definitiv nicht erwartet. Viele Fans waren sowieso schon verwundert, dass Kylie nach Nickis krassem Diss auf Twitter nicht zurückgeschlagen hat! Keine direkte Antwort, in der sie sich verteidigt, nicht mal eine versteckte Message in einem Tweet. Und jetzt flüchtet die Beauty-Mogulin auch noch vor ihrer Rap-Gegenerin? Und das vor den Augen aller Fotografen auf dem roten Teppich? Andererseits, könnte genau das der Grund für Kylies schnellen Abgang gewesen sein. Wahrscheinlich wollte die 21-Jährigen den Paparazzi keinen peinlichen Diven-Fight liefern und war deshalb die Vernünftigere und ist dem Streit einfach aus dem Weg gegangen. Eigentlich hat Kylie es ja auch nicht nötig, auf den Diss von Nicki zu antworten, schließlich hat Travis das Alben-Battle eh schon gewonnen! Da kann sich die 21-Jährige auch ganz entspannt zurücklehnen und die Rapperin rummeckern lassen ...

