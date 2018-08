Kylie Jenner: Nicki Minaj disst Baby Stormi und Travis Scott

Nicki Minaj ist mega sauer und hat jetzt Kylie Jenner, Travis Scott und Baby Stormi gedisst!

Nicki Minaj released „Queen“

Rapperin Nicki Minaj ist bereits seit Jahren eine der erfolgreichsten Künstlerinnen auf der Welt! Bis vor kurzem, bevor Cardi B ins Business einstieg, war Nicki sogar die einzige international bekannte, weibliche Rapperin überhaupt. Die 35-Jährige hat bereits unzählige Preise gewonnen und zwei Nummer-1-Alben rausgebracht! Klar, dass die Queen of Rap diesen Erfolg auch für ihr neues Album erwartet hatte. „Queen“ erschien am 10. August und ist wohl Nickis ganzer Stolz. Umso enttäuschter war die „Anaconda“-Interpretin jetzt, als ihr neues Album „nur“ auf Platz 2 der amerikanischen Charts einstieg! Für die Rapperin gibt es für diese „Pleite“ einen ganz deutlichen Verantwortlichen, beziehungsweise drei …

Nicki ist angepisst!

Und die sind: Travis Scott, Kylie Jenner und Baby Stormi! Warum? Das Einzige, was zwischen Nicki und Platz 1 steht, ist Travis und sein Album „Astroworld“. Das kam bereits am 3. August raus und ist seitdem an der Spitze der Charts! Die Rapperin wirft dem 26-Jährigen vor, seine Verkaufszahlen durch Versprechungen und einen Post seiner Freundin Kylie Jenner hochgepusht zu haben. Diese hatte, wie wir bereits berichteten, vor einigen Tagen angekündigt ihren Boyfriend, zusammen mit Töchterchen Stormi, auf seiner Tour zu begleiten. Nicki schrieb auf Twitter rasend vor Wut: „Ich habe mein Blut, meinen Schweiß und meine Tränen in das Schreiben eines dopen Albums gesteckt, nur damit Travis Scott jetzt Kylie Jenner hat, die einen Tour-Pass postet und den Leuten erzählt, sie sollen sie und Stormi besuchen kommen. Lol. Ich lache mich echt kaputt.“ Die Rapperin behauptet, Travis hätte allein durch den Post 50.000 mehr verkauft. Sauer hatet sie weiter: „Ich habe mit ihm gesprochen. Er weiß, dass er diese Woche nicht das # 1 Album hat. Ich liebe meine Fans für das # 1 Album in AMERIKA!“ und gibt an, Alles am Dienstag nochmal genauer in ihrer eigenen Show „Queen Radio“ zu erklären.

I put my blood sweat & tears in writing a dope album only for Travis Scott to have Kylie Jenner post a tour pass telling ppl to come see her & Stormi. lol. Im actually laughing. #Queen broke the record of being number 1 in 86 countries. Thank Jesus & thank you to my fans. — QUEEN (@NICKIMINAJ) 19. August 2018

Travis sold over 50K of these. With no requirement of redeeming the album! With no dates for a tour, etc. I spoke to him. He knows he doesn’t have the #1 album this week. I love my fans for the #1 album in AMERICA! I’ll explain on #QueenRadio 4 albums in, #1 in 86 countries ♥️ pic.twitter.com/CiYEuczgm3 — QUEEN (@NICKIMINAJ) 19. August 2018

Wer laut Nicki noch Schuld ist …

Nicki Minaj ist zudem extrem sauer auf Spotify! Laut der 35-Jährigen hätte der Streaming-Dienst sie absichtlich bestrafen wollen, weil sie Teile von „Queen“ bereits 10 Minuten vor dem Release selber veröffentlicht hatte. Daraufhin soll Spotify Nicki eine Lektion erteilt haben wollen, indem sie sich nicht an Absprachen hielten und das Album extra später veröffentlichten. Laut der 35-Jährigen hätte nicht mal ihr Label sie verteidigt, weil sie Schiss hatten, dass auch andere Künstler wie Ariana Grande unter Spotify leiden müssten. Ob das Alles so wahr ist? Wir finden Nicki sollte sich jetzt einfach beruhigen und darüber freuen, dass „Queen“ auf Platz 2 eingestiegen und so erfolgreich ist! In erster Linie geht es ja eh um die Musik und nicht um irgendeine Platzierung …

Spotify put drake’s face on every playlist but told me they’d have to teach me a lesson for playing my music 10 mins early on #QueenRadio. Even tho they’ve been giving away my music for free for years & I am one of the top Spotify artists of all time. — QUEEN (@NICKIMINAJ) 19. August 2018

