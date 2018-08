Kylie Jenner: Mit Stormi auf Welt-Tournee

Erst Anfang Februar kam Kylie Jenners Tochter Stormi zur Welt, jetzt geht die 21-Jährige schon mit der Kleinen auf Welt-Tournee!

Kylies kleine Familie

Seit April 2017 sind Kylie Jenner und ihr Bae Travis Scott inzwischen ein Paar. Bereits kurz danach wurde die 21-Jährige schwanger und brachte am 1. Februar dieses Jahres schließlich Töchterchen Stormi zur Welt. In den letzten Monaten konnten Fans auf Kylies Social Media Accounts beobachten, wie die 6 Monate alte Stormi immer größer wird und zu einem richtig süßen Baby heranwächst. Wie schnell die Zeit vergeht! Auch bei Kylie und Travis scheint es super zu laufen. Das Traumpaar ist glücklicher denn je und scheint durch die Geburt ihrer kleinen Tochter sogar noch weiter zusammengewachsen zu sein. Auch wenn anfangs viele skeptisch waren, ob es funktionieren wird, halten der Social-Media-Star und ihr Rapper-Boyfriend immer zusammen! Das beweist auch Kylies neue Aktion wieder …

Kylie Jenner: Auf Travis Tour!

Erst vor kurzem kündigte Travis Scott seine fette „Astroworld Tour“ an! Bereits seit diesem Mittwoch, spielt der Rapper jetzt auf dem „Pukkelpop Festival“ in Belgien. Danach geht es bis 17. November weiter durch einige andere Länder, wie die USA und England, wo der 26-Jährige teilweise in Clubs und teilweise auf weiteren Festivals auftritt. Die große Überraschung: Kylie Jenner und Baby Stormi kommen mit auf die Welt-Tournee! Das verkündete die 21-Jährige jedenfalls gestern auf Insta mit einem Bild des „Astroworld Tour“-Banners und schrieb dazu: „me and storm ready for tour“ (dt.: „Ich und Stormi sind bereit für die Tour“) und dazu ein Zirkuszelt-Emoji und ein Herz. Die Aufmachung der ganzen Tour lässt generell vermuten, dass sich Travis Scott eine Art Zirkus-Thema überlegt hat – wie cool! Wir finden es jedenfalls schön, dass die kleine Familie durch die Tour nicht getrennt wird und Kylie ihren Boyfriend und Baby-Daddy so unterstützt. Hoffen wir, dass die beiden die Wochen gut überstehen, schließlich ist eine Tournee mit einem 6 Monate alten Baby mit Sicherheit kein Zuckerschlecken …

