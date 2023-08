Verrückte Flugzeug Frau spricht über Ausraster – und niemand glaub ihr!

Sie sagt:

"Bisher habe ich mich nicht zu dem viralen Video zu Wort gemeldet. Aber jetzt ist es an der Zeit. Ich übernehme volle Verantwortung für mein Handeln. Das war unverzeihlich. Ich hätte meine Gefühle unter Kontrolle haben sollen – aber so war's nicht. (...) Ich will mich bei allen, die auf dem Flug waren, entschuldigen (...) Wir haben alle unsere schlechten Momente. (...) Und meiner wurde auf Video aufgenommen, sodass die ganze Welt zusehen konnte.

(...) Ich fand viele Memes dazu sehr lustig – aber anderes hat mich sehr getroffen und war nicht nett. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn mich meine Freunde und Familie nicht so unterstützen würden. (...) Ich hoffe, ihr nehmt meine Entschuldigung an und wünsche mir, dass mein Leben wieder normal wird."