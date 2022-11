Vanessa spricht über ihre Nackt-Pics!

Vor zwei Jahren tauchten Nacktfotos von Vanessa Hudgens auf, die sie damals angeblich für Boyfriend Zac Efron machte - und der Skandal verfolgt Vanessa bis heute!

Wahrscheinlich bereut Vanessa Hudgens (20) immer noch, dass sie so freizügige Bilder von sich gemacht hat, denn bis heute scheint der Nacktbilder-Skandal ihre Karriere zu beeinflussen.

So nehmen offenbar viele Leute an, dass Nacktszenen für Vanessa kein Problem sind: "Wann auch immer mich jemand fragt, ob ich für einen Film eine Nackt- szene drehen würde, und ich sage, dass ich mich damit nicht wohlfühle, dann heißt es gleich, 'Quatsch, das hast du doch schon gemacht'", so Vanessa im Interview mit dem "Allure"-Magazin.

"Wenn das überhaupt möglich ist, dann macht es das noch peinlicher, weil das eine private Sache war", so die Schauspielerin. "Wenigstens lernen ein paar Leute was aus meinen Fehlern."

