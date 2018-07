Klar. Denn diese Bilder zeigen einen Menschen auf sehr intime oder erregende Weise. Und deshalb verschicken immer wieder Jungen aber vor allem Mädchen Bilder von sich, auf denen sie nackt oder halbnackt zu sehen sind. Oftmals möchten sie damit ihrem Schwarm eine Freude machen oder ihn beeindrucken.

Doch leider kommen Nacktbilder durch das Internet immer wieder in falsche Hände. Sie kursieren im Netz und damit schnell in der Schule, was für die Bloßgestellten meist extrem beschämend ist. Und einige werden sogar mit ihren Nacktbildern erpresst.

Deshalb warnen wir immer wieder davor, Nacktbilder im Netz hochzuladen oder zu verschicken. Selbst, wenn es der eigene Freund ist, an den die Bilder gehen. Hier erfährst Du mehr darüber, wie vorsichtig Du damit sein solltest und was für Folgen die ungewollte Verbreitung von Nacktbildern haben kann.