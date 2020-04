Datet die "Vampire Diaries"-Beauty diesen Snowboarder?

So viele Jahre sind schon vergangen, seit ihrer Beziehung mit Ian Somerhalder und dem Streit bei "Vampire Dairies" zwischen Nina Dobrev und Paul Wesley. Mittlerweile verstehen sich die ehemaligen Co-Stars wunderbar und haben neue Partner/innen. Im letzten Jahr trennte sich die Schauspielerin nach relativ kurzer Zeit von ihrem Freund Grant Mellon. Nun gab es immer wieder den Verdacht, "Vampire Diaries"-Darstellerin Nina Dobrev habe sich in Profi-Snowboarder Shaun White verliebt. Denn sie wurden unter anderem schon bei einer gemeinsamen Fahrrad-Tour erwischt. Jetzt verdichten sich die hinweise aber noch mehr.

Nina Dobrev bekommt haarige Hilfe beim Abwaschen

Bisher kennt man von "Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev eher Videos mit Fitness-Tipps oder mit ihrem süßen Hund Mrs. Maverick zusammen. Wegen Corona postete sie gerade einen funny Clip, in dem sie zeigt, wie man seine Einkäufe abwaschen sollte, damit die Viren keine Chance haben. Allerdings sieht man schnell, dass sie dazu nicht ihre eigenen Hände benutzt. Die Arme gehören klar einem Mann und von der Haar- und Hautfarbe her könnten die gut zu Shaun White passen. Das wäre also das erste Mal, dass sich die "Vampire Diaries"-Darstellerin mit ihrem neuen Freund zeigt. Cute!

