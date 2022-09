"The Vampire Diaries"-Star Paul Wesley: Scheidung offiziell

Paul Wesley: Schon lange Single

Bei “The Vampire Diaries“-Star Paul Wesley ist jetzt auch die zweite Ehe gescheitert. Er und seine Frau Ines reichten bereits vor fünf Monaten die Scheidung ein. Private Insider berichten über die Details.

Details zur Scheidung

„Die Entscheidung sich scheiden zu lassen, ist beidseitig gewesen“, bestätigte Wesleys Pressevertreter dem “People“-Magazine. Nach drei Jahren Ehe, entschlossen sich der "The Vampire Diaries"-Star und die Juwelierin, getrennte Wege zu gehen. Dass die Scheidung erst jetzt publik wird, liegt vor allem daran, dass die beiden sich etwas Zeit nehmen wollten, das ganze privat zu verarbeiten. Verständlich!

Kein Glück in der Liebe

Erst im Juli 2018 machte Paul die Beziehung zu Ines öffentlich. Die beiden schienen bis über beide Ohren verliebt. Schnell lernte Ines auch Pauls BFF und ehemalige Serienkollegin Nina Dobrev (Elena Gilbert) kennen. Früher mochten sich Paul und Nina übrigens gar nicht, doch heute sind sie eng befreundet. Dobrev war auch ganz begeistert von Pauls Beziehung. Im Februar 2019 kam dann die Verlobung und 2020 die Hochzeit. Doch genauso schnell endete die kurze Ehe auch leider schon wieder.

Paul Wesley: Das verbindet ihn mit Ian Somerhalder

Tatsächlich gab es schon länger Gerüchte, dass Paul sich scheiden lassen wolle. So trug er auf mehreren öffentlichen Veranstaltungen keinen Ehering. Darunter auch bei einem Presse-Event für seine eigene Whiskey-Marke, die er gemeinsam mit Co-Star Ian Somerhalder (Damon Salvatore) entwickelte. Die beiden Männer sind auch nach dem Serienende privat eng befreundet. Ein guten Freund kann Paul jetzt gut gebrauchen, denn in den vergangenen Jahren musste der Stefan-Darsteller viele Liebes-Pleiten verkraften. Für Paul ist es auch nicht die erste Ehe, die in die Brüche geht.

Paul Wesley datete mehrere “The Vampire Diaries“-Co-Stars

Paul datete gleich mehrere “The Vampire Diaries“-Kolleginnen. So war er von 2011 bis 2013 mit der Schauspielerin Torrey DeVitto verheiratet. In der Serie spielte sie die Ärztin Meredith Fell, die eine tragische Beziehung mit Alaric (Matthew Davis) einging. Nachdem Paul und Torrey sich scheiden ließen, begann Paul eine Beziehung mit Serienkollegin und “The Originals“-Star Phoebe Tonkin (Hayley). Doch nach einer vierjährigen On-Off-Beziehung endete auch diese Liebe in einem Drama und die beiden lösten ihre gemeinsame Wohnung auf. Wie bitter!

