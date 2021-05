"The Vampire Diaries" Kollegin über Trennung von Ian Somerhalder und Nina Dobrev

Traumpaar: Ian Somerhalder und Nina Dobrev

Im Jahr 2009 fiel der Startschuss von "The Vampire Diaries". Schwer zu glauben, dass es schon zwölf Jahre her sein sollen. 😮 Die Hauptdarsteller*in Ian Somerhalder (Damon Salvatore) und Nina Dobrev (Elena Gilbert) haben nicht nur zwei extrem wichtige Rollen für ihre Karriere ergattert, sie haben sich auch näher kennen und lieben gelernt. Verliebt am Arbeitsplatz. Wie süß. Wenn sich unsere Serien-Lieblinge auch in Real Life ineinander verlieben, dann ist das für Serienliebhaber‘*innen wie ein Sechser im Lotto. Jeder dachte, die beiden sind DAS Traumpaar und bleiben für immer zusammen. Doch nach drei Jahren trennten sich Nina und Ian. Doch wie war das so den Ex*die Ex jeden Tag am Arbeitsplatz zu den Dreharbeiten zu sehen und für die Show das verliebte Paar zu spielen, sich weiterhin vor der Kamera zu küssen und sich nahe zu sein, obwohl man sich frisch getrennt hat? "The Vampire Diaries" Kollegin Clarie Holt (spielte die Rebekah Mikaelson) erinnert sich an diese Zeit zurück: "Ich war zu diesem Zeitpunkt bei 'The Originals' und habe daher nicht alles mitbekommen, aber sie haben es immer sehr professionell gehalten. Es gab kein Beef zwischen ihnen und es war nie komisch. Sie haben das wirklich super gemacht und großartige Arbeit geleistet. Nicht viele Leute würden das so gut hinbekommen."

"The Vampire Diaries" Stars: Sind auch nach der Trennung noch befreundet

Die beiden haben sich im Guten getrennt und das ist auch der Grund, dass sie nach wie vor miteinander befreundet sind. „Es ist nicht komisch, mit seinem Ex und seiner neuen Partnerin befreundet zu sein. Ich wünschte, alle Ex-Paare würden das Schaffen”, so Nina in einem Interview. Hat die Trennung damals trotzdem ihre Entscheidung beeinflusst "The Vampire Diaries" nach der sechsten Staffel zu verlassen? Laut Nina Dobrev soll der wahre Grund für ihr Serien-Aus ihre berufliche Weiterentwicklung gewesen sein. Sie wollte nicht mehr Elena, das junge Mädchen spielen, sie hatte dem Drang, sich anderen Projekten zu widmen. Ihre Kollegin Candice King, welche jahrelang die Rolle der Caroline spielte, meinte erst vor Kurzem, dass sie sofort wieder in ihren Charakter schlüpfen würde und die Zeit vermisst! Könntest du dir vorstellen, dass Caroline Forbes in einem eigenen Spin-Off zurückkehrt? Interessant wäre die Story auf jeden Fall! ✨