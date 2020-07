Ufo 361: Geheimnis gelöst – das ist Tiffany

Gibt es Ufos Freundin Tiffany wirklich?

Es ist ein ewiges hin und her zwischen Rapper UFO361 und On/Off Freundin Tiffany, und das schon seit Jahren. Lange dachten seine Fans, dass es sich bei Tiffany nur um eine Schaufensterpuppe, die auf Konzerten immer zusammen mit ihm auf der Bühne steht, handelte. Doch als er ihr zum Geburtstag einen pinken Luxuswagen schenkte, waren sich viele Fans sicher, bei so einem krassen Geschenk muss es sich um wahre Liebe mit einem wahren Girl handeln. Trotzdem blieb lange Zeit unklar, wer Ufo's große Liebe sein soll, jedenfalls bis jetzt …

Ufo & Tiffany: Getrennt!

Aktuell gelten die beiden zwar als getrennt, Anfang des Jahres wurde aber ein Chatverlauf geleaked, der zeigt dass Ufo wieder Kontakt zu seiner Ex sucht. Auch in seinen Insta Storys schrieb er immer wieder an Tiffany, obwohl die ihm gesagt hatte, dass sie frisch verliebt und glücklich ohne den "Stay High"-Rapper sei 😕. Sein aktuelles Album "Nur für Dich" widmete er ebenfalls Tiffany!

Ufo361: Ist das seine Freundin?

Ufos Fans wollen jetzt endlich herausgefunden haben, wer hinter der hübschen Tiffany steckt, und so viel soll verraten sein, das Girl ist super pretty! "Tiffany" soll im real-Life "Jolie" heißen und laut ihrer Insta Caption lebt sie in München und Berlin. Zwar folgt sie Ufo nicht, dessen Produzent hat aber ein Bild der hübschen Blondine geliked. Alles Anzeichen dafür, dass die beiden sich kennen. Am auffälligsten ist aber die enorme Ähnlichkeit zu dem Girl, dass vor einiger Zeit mal in Tiffanys-Story zu sehen war, wir sind gespannt ob es ein Liebes-Comeback geben wird, diesmal vielleicht sogar ein offizielles? 💞

Abstimmen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!