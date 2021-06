"Twilight" und "The Vampire Diaries": Gute und schlechte Paare

Nicht nur in der realen Welt, sondern auch in fiktiven Serien und Film-Welt faszinieren uns Liebesgeschichten. Liebe ist einfach das schönste Gefühl. Es bereichert unser Leben und lässt uns Schmetterlinge im Bauch fühlen. 🦋 In dem "The Vampire Diaries" und "Twilight" Universum haben sich schon die ein oder anderen Liebespaare gefunden. Wir mischen heute mal ein bisschen die Konstellationen durch und schauen uns die Charaktere etwas näher an. Welche Charaktere passen gut zusammen und welche eher weniger? ⤵️