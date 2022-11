Gutes Paar: Rosalie und Damon

In den "Twilight" Filme spielte die Schauspielerin Nikki Reed die Rolle der Rosalie Hale. Ian Somerhalder kennt ihr als Damon Salvatore aus "The Vampire Diaries". Ob die beiden gut zusammen passen? Auf jeden Fall! Rosalie braucht einen starken Beschützer an ihrer Seite jemand der sie aber auch einmal bremsen kann und ihr ganz ehrlich die Meinung sagen kann. All das würde sie in Damon finden. Okay, wir reden hier von dem etwas netteren Damon. Nicht der Damon aus den ersten Staffeln. 😁 In Real Life war Ian mehrere Jahre mit "The Vampire Diaries"-Kollegin Nina Dobrev liiert. Doch seine große Liebe fand er in Nikki. Seit 2015 sind Ian und Nkki verheiratet und vor vier Jahren kam ihre Tochter Bodhi Soleil zur Welt. 😍

