Schlechtes Paar: Katherine und Caius

Aus der Serie: "Twilight" und "The Vampire Diaries": Die schönsten und schlimmsten Paare!

Nicht nur in der realen Welt, sondern auch in fiktiven Serien und Film-Welt faszinieren uns Liebesgeschichten. Liebe ist eben das schönste Gefühl. Es bereichert unser Leben und lässt uns Schmetterlinge im Bauch fühlen. 🦋 In dem "The Vampire Diaries" und "Twilight" Universum haben sich auch die ein oder anderen Liebespaare gefunden für die Fans schwärmen – oder auch nicht! Denn wie im echten Leben gibt's auch in der Welt der Vampire und Werwölfe Paare, die so gar nicht zusammen passen würden – und dann werden aus den Schmetterlingen fiese Fledermäuse im Bauch! Wir mischen mal ein bisschen die Konstellationen durch und schauen uns die Charaktere etwas näher an. Welche Charaktere passen gut zusammen und welche eher weniger? ⤵️