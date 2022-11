"Twilight"-Stars heute: Dakota Fanning alias Jane

Dakota Fanning war in den "Twilight"-Filmen als zutiefst böses Mitglied Jane der Volturi-Wache zu sehen. Ihr Charakter hatte die Fähigkeit, einen lähmenden Schmerz in den Köpfen anderer Menschen hervorzurufen. Damals war sie eine der mächtigsten Mitglieder der Volturi-Familie. Dakota galt damals schon als aufstrebender Stern Hollywoods. Mit gerade einmal acht Jahren gewann sie als jüngste Schauspielerin der Geschichte einen BFCA-Award für "Ich bin Sam". Sie spielte außerdem schon in Filmen wie "Ocean’s Eight" und "Once Upon a Time in Hollywood" zu sehen.