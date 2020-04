Morgenshow wird durch Moderator zur TV-Panne

Es schien zunächst wie eine ganz normale Nachrichtenfolge des US-Senders ABC News. Die beiden Hauptmoderatoren von "Good Morning America", Michael Strahan und Lara Spencer, sprachen über das aktuelle Weltgeschehen und verlesen die Nachrichten. Dann schalten die beiden zu ihrem Kollegen Will Reeve. Dieser sollte seine professionelle Meinung zu dem Thema "Ausfliegen von Rezepten mittels Drohnen an ältere Menschen" abgeben. Doch es kam ganz anders …

TV-Panne: Moderator Will Reeve ohne Hose

Der Moderator Will Reeve begann zu reden und die Fakten für die TV-Zuschauer aufzuzählen. Doch nach wenigen Sekunden ist die Aufmerksamkeit seiner Moderatoren-Kollegen Michael und Lara ganz woanders. Die zwei bemerken: Will trägt keine Hose! Oben rum ist er schick gekleidet mit Sacko und Hemd. Doch die Kamera filmt genau den Winkel der Wills nackten Oberschenkel und einen Teil seiner Boxershorts zeigt. Da man nicht weiß, wie lange die aktuelle Corona-Krise noch andauert, machen es viele wie Will und gestalten sich das Homeoffice so bequem wie möglich. Moderator Will Reeve hat es sich vielleicht ein bisschen zu gemütlich gemacht! 😁

ABC News Reporter Caught With His Pants Down During TV Segment From Home https://t.co/YNCbT87bNV — B.L. Purdom, host of Quantum Harry, the Podcast (@QHPodcast) April 28, 2020

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!