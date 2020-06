Zoe Laverne und Cody Orlove: DAS TikTok-Traumpaar!

In ihrem ersten gemeinsamen YouTube-Video erzählen die TikTok-Stars Zoe Laverne (TikTok: @zoelaverne) und Cody Orlove (TikTok: @codyorlove), wie sie sich kennengelernt haben. "Ich bin durch Zufall auf sein Musical.ly.-Profil gestoßen und dachte nur: Wow!", verrät Zoe im Video. Also hat sie all ihren Mut zusammen genommen und ihm eine Nachricht geschrieben: "Ich hoffe, dass du bald die 100k-Follower knackst, du hast es echt verdient!" Und so nahm die Love-Story ihren Lauf. Sie chatteten und schickten sich Snaps. Als Zoe Laverne und Cody Orlove sich dann das erste Mal trafen, hat es sofort gefunkt. Aus Zoe und Cody wurde Zody, wie sich die beiden nennen. Die einzige Beziehungs-Hürde: Cody lebte in Chicago und Zoe im Indiana. Kein Problem für das Power-Couple. Sie führten eine Fernbeziehung, bis sie dann zusammen nach L.A. zogen. Seither posteten sie witzige Tiktok-Videos zusammen. Und: Die beiden hatten sogar einen gemeinsamen YouTube-Channel auf dem sie die besten Pranks und witzige Challenges posteten und ihren Fans einen privaten Einblick in ihre Beziehung gaben. Am 03.06. feierten Zoe Laverne und Cody Orlove noch zusammen Zoes 19. Geburtstag, jetzt die Schock-Nachricht: Die beiden haben sich getrennt!

Zoe Laverne und Cody Orlove: Darum haben sie sich getrennt!

Am Wochenende gaben Zoe und Cody auf TikTok bekannt: "Wir haben uns getrennt". Cody Orlove postete ein Video, auf dem die beiden den "Little Dance" tanzen und schrieb: "Ich werde sie für immer lieben, aber leider ist es Zeit loszulassen 💔". Wenig später posteten die Social Media-Stars ein Statement zur Trennung auf ihren Instagram-Kanälen. Die Fans spekulierten daraufhin, dass Zoe Cody betrogen haben könnte, schließlich war das auch der Grund, warum die Beziehung der beiden 2019 schon einmal zebrach. Damals hat die TikTok-Queen ihren Freund mit TikTok-Star Drake Austin betrogen. Die 19-Jährige stellte zu den Grüchten klar: "Wir wollen getrennte Wege gehen. Es ist nichts vorgefallen". Nach ihrer ersten Trennung, kamen Zoe Laverne und Cody Orlove ein paar Monate später wieder zusammen und gaben ihren Fans Ratschläge, wie eine Beziehung einer Krise standhält. Ob die Trennung diesmal für immer ist? Zoe sagt dazu in ihrem Insta-Livestream: "Ich werde Cody immer lieben, aber gerade besteht keine Hoffnung mehr für unsere Beziehung, vielleicht in Zukunft..." Scheint, als wäre ein Liebes-Comeback der beiden nicht ausgeschlossen 😍

