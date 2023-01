Traum-Rolle abgelehnt: Tyler Posey "Twilight"

"Twilight" ohne Robert Pattinson, Kristen Stewart und Taylor Lautner? Für viele Fans unvorstellbar – doch beinahe wäre es dazugekommen, denn "Twilight"-Autorin Stephenie Meyer hatte eigentlich jemand anderes im Auge für die Rolle des Jacobs: Tyler Posey. In einem neuen Interview bestätigte Tyler, dass er für die Rolle des Jacobs vorgesprochen hat und sie fast bekommen hätte: "Ich war gegen Taylor Lautner im Rennen. Es war eine Entscheidung zwischen mir und ihm für Jacob in 'Twilight'." Mittlerweile ist der Schauspieler aber ganz froh, dass er die Rolle am Ende nicht bekommen hat: "Es wäre eine große Sache gewesen, aber ich war noch sehr jung. Ich war ungefähr 16. Ich war nicht bereit für die Art von Aufmerksamkeit, die er bekam." Ungefähr drei Jahre später bekam er dann aber in einem anderen Projekt die Hauptrolle und spielte einen den ikonischen Werwolf und Teenager Scott McCall in der Hit-Serie "Teen Wolf"!