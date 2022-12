Traum-Rolle abgelehnt: Noah Centineo "Austin & Ally"

Noah Centineo ist einer der erfolgreichsten Schauspieler seiner Generation. Der 26-Jährige wurde besonders durch seine Rolle in "To All the Boys I’ve Loved Before" bekannt und spielte zuletzt in DCs "Black Adam" und in der neuen Netflix-Serie "The Recruit" mit. In einem neuen Interview verriet er nun aber, dass es gerade zu Beginn nicht einfach für ihn war an Rollen zu kommen und er einige Rückschläge einstecken musste. Darunter auch die Rolle des Austin in der Disney-Serie "Austin & Ally", die letztendlich an Ross Lynch ging.