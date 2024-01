Tom Holland & Zendaya: Er verrät, was an den Trennungs-Gerüchten dran ist!

Nicht nur der Unfollow auf Instagram war für einige Fans Anstoß zu Gerüchten einer Trennung der beiden, sondern auch, dass sie schon ein paar Monate nicht mehr zusammen fotografiert worden sind. Zendaya wurde letzte Woche aber öfters mit ihrem Bruder Austin in Culver City, Los Angeles gesichtet. Tom verbrachte währenddessen lieber Zeit in West Hollywood. Doch nur, weil die beiden mal nicht alles zusammen machen und dabei gespottet werden, heißt das nicht, dass sie sich gleich getrennt haben. Anonyme Quellen sollen bestätigt haben, dass sie Neujahr zusammen verbracht haben. Und nun hat sich auch Tom selbst zu den Gerüchten geäußert. Am Freitag (12.01.) wurde er von Paparazzi gefragt, ob die beiden sich getrennt hätten. Toms eindeutige Antwort: "Nein, nein, nein, auf keinen Fall!" Zendaya und Tom sind also noch happy zusammen! 🥰