Tom Holland: Marvel schickte ihn auf Schule für Genies!

Wenig später befand er sich dann auf dem Weg zur Schule – aber nicht irgendeiner Schule… "Das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich mit einem Rucksack und einem Federmäppchen auf dem Weg zur Bronx School of Science war. Ich ging mit Fake-Namen und Fake-Akzent zur Schule. Und die Bronx School of Science ist eine Schule für Genies. Und ich bin kein Genie", so Tom. An der Schule wusste niemand, dass er der Schauspieler ist, der im MCU Spider-Man spielt – auch die Lehrer nicht, die ihn baten, nach vorne zu kommen und sich vorzustellen. An eine Situation erinnert sich Tom noch besonders gut: "Ich saß im hinteren Teil des Klassenzimmers neben einem ziemlich hübschen Mädchen. Irgendwann sagte sie: 'Also, Kumpel, was ist mit dir los?' Ich sagte: 'Nun, … willst du mein Geheimnis wissen? Ich bin eigentlich Spider-Man' und sie entgegnete nur: 'Alter, du bist verrückt, Bruder.'" Ob sie wohl mittlerweile weiß, dass sie wirklich neben Spider-Man saß? 😁