Tom Holland: Angst vor Rückkehr als Spider-Man

Tom Holland nach der geplanten "Spider-Man"-Trilogie, die mit "Spider-Man: No Way Home" endete, in weiteren Filmen als den Superhelden zu sehen, würden sich sicherlich einige Fans wünschen.

In einem neuen Interview sprach Tom Holland über ein Treffen zu einer möglichen Fortsetzung der "Spider-Man"-Reihe mit den Verantwortlichen, das vor kurzem stattgefunden hat: "Es waren ich, Amy [Pascal], [Marvel Studios Präsident] Kevin Feige, [ausführende Produzentin] Rachel [O'Connor], manchmal sind auch andere Führungskräfte von Marvel dabei. Es ist ein gemeinschaftlicher Prozess. Bei den ersten Treffen ging es darum: 'Warum sollten wir das noch einmal machen?' Und ich glaube, wir haben den Grund dafür gefunden. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, in Bezug darauf, wo wir mit dem Kreativen stehen."