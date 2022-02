Tom Holland: Diese Marvel-Serie entstand durch den „Spider-Man“-Star!

Diese Marvel-Serie gibt es dank Tom Holland

Sebastian Stan ist gerade auf Promo-Tour für seine Serie "Pam & Tommy". Die meisten kennen den Schauspieler wahrscheinlich aber eher für seine Rolle des Bucky Barnes im Marvel Cinematic Universe. In dieser war er das erste Mal 2011 in "Captain America: The First Avenger" zum ersten Mal am Start und war bisher in insgesamt sieben Filmen (Post-Credit-Szenen eingeschlossen) zu sehen.

Vor Kurzem bekam er dann zusammen mit Anthony Mackie sein Solo-Projekt in Form der Disney+ Serie "The Falcon and the Winter Soldier". Dass die Serie zustande kam, haben die beiden indirekt einem anderen Superhelden im Marvel-Universum zu verdanken: "Spider-Man" Tom Holland! Es ist nicht das erste Mal, dass der Schauspieler eine Serie oder einen Film inspiriert: Tom Hollands verrückte Idee für einen "James Bond"-Film wurde letztendlich für seinen aktuellen Film "Uncharted" verwendet!

Tom Holland: So hat er "The Falcon and the Winter Soldier" inspierert

In "The First Avenger: Civil War" spielten Sebastian Stan und Anthony Mackie zum ersten Mal so richtig zusammen und ihre Dynamik begeisterte die Zuschauer*innen. Drei Jahre später wurde "The Falcon and the Winter Soldier" offiziell bestätigt. Was hat nun aber Tom Holland damit zu tun?

In einem Interview erinnert sich Sebastian Stan an die Szene zurück, als Bucky und Sam (Falcon) gegen "Spider-Man" kämpfen: "Es war seltsam und wirklich wild, weil es ein echt lustiger Moment war, als wir gegen ihn [Tom Holland] kämpfen mussten. Anthony und ich mussten zusammenarbeiten. Im Grunde haben Anthony und ich wegen Tom Holland eine Serie bekommen, das realisiere ich gerade, während ich spreche." Letztendlich waren es wahrscheinlich zwar die Entscheidung der Verantwortlichen und die Reaktionen der Zuschauer*innen auf das Team, die dafür gesorgt haben, dass es die Serie gibt. Sebastian Stan ist sich aber sicher, dass Tom Holland da auch seinen Beitrag zu geleistet hat! 🤗

