. . . ist ebenfalls eine gute Möglichkeit dem anderen zu zeigen, wie sehr er einem am Herzen liegt. Denn gefällt es uns nicht allen, beschenkt zu werden? Dabei solltest du dir natürlich unbedingt einen finanziellen Rahmen überlegen. Denn dein Schatz möchte sicherlich nicht, dass du dich für ihn/sie in Unkosten stürzt. Deine Freundin erwartet sicher nicht, dass du ein teures Schmuckstück kaufst. Und dein Freund will sicher auch nicht, dass du all dein Taschengeld für einen teuren Gegenstand für ihn ausgibst.

Achte lieber auf Äußerungen deines Partners, die er über seine Wünsche macht. Vielleicht freut sie sich schon lange auf ein schönes Picknick mit dir oder er möchte, dass du ihn zum Fußball begleitest. Damit zeigst du ihr bzw. ihm viel mehr als mit einem gekauften Geschenk.

» Weiter zu Tipp 5: Das Gedicht