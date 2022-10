TikTok-Star Dixie D’Amelio: So krank ist sie!

Dixie D’Amelio: Seit sieben Jahren leidet sie

In einem Livestream auf Instagram hat TikTok- Star Dixie D’Amelio ihren Fans verraten, dass sie sich seit sieben Jahren mit gesundheitlichen Problemen herumschlägt – doch sie wusste lange nicht, worum es sich handelt.

Doch jetzt hat sie endlich eine Diagnose: Prämenstruelle Dysphorische Störung (PMDS) – eine schwere, manchmal behindernde Erweiterung des prämenstruellen Syndroms (PMS), die extreme Stimmungsschwankungen verursachen kann, die das tägliche Leben stören und Beziehungen schädigen können.

Dixie D’Amelio: So wirkt sich die Krankheit auf ihr Leben aus!

Dixie erzählte auch, wie sich die prämenstruelle dysphorische Störung auf ihr Leben auswirkt: "Es stört wirklich mein Leben, meine Einstellung, meine Persönlichkeit, meine Beziehungen und wer ich als Person bin." Es habe auch ihre Angstzustände beeinflusst. Vor allem in den letzten Wochen ging es ihr extrem schlecht: "Ich war noch nie so niedergeschlagen und einfach am Boden. Und keine Ahnung zu haben, was mit mir los war, war sehr beunruhigend. Ich hatte das Gefühl, keine Kontrolle über meinen Körper oder meine Gedanken zu haben – und ich hatte keine Ahnung, was los war, aber es ging an und aus wie ein Lichtschalter." Jetzt weiß der TikTok-Star aber endlich, was ihre starken Stimmungsschwankungen hervorruft und will mehr über die Krankheit lernen.

