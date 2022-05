TikTok-Schock: Traumpaar hat sich getrennt! 💔

Jaden Hossler und Nessa Barrett: Das TikTok-Traumpaar

Im April 2021 bestätigten Jaden Hossler und Nessa Barrett zum ersten Mal ihre Beziehung. Schon vorher gab es Spekulationen, denn als sie ihren gemeinsamen Song "la di die" veröffentlichten, konnten viele Fans schon spüren, dass das zwischen den beiden mehr als "nur" Freundschaft ist.

Im Januar erzählte Nessa noch, dass sie und Jaden sogar schon zusammengezogen sind: "Wir haben unser Studio fertig eingerichtet und singen nonstop, es ist unglaublich. Wir haben so viele Instrumente, die wir spielen. Sogar wenn uns langweilig ist, finden wir Beats auf YouTube und spielen und freestylen. Das ist die lustigste Sache überhaupt." Doch damit ist jetzt Schluss.

Jaden Hossler und Nessa Barrett geben Trennung bekannt

Schon vor kurzer Zeit spekulierten die Fans, ob sich das TikTok-Traumpaar getrennt hat. Der Grund: Beide sollen sich auf Instagram entfolgt haben. Doch hat man genauer nachgeschaut, hat nur Nessa Jaden nicht mehr gefolgt – Jaden hingegen folgt Nessa aber bis heute (Stand 03.05.22) noch. Jetzt haben sich die beiden aber zu den Gerüchten geäußert und eine Nachricht an ihre Fans in ihre Instagram-Stories gepostet: "Letzten Monat haben wir uns getrennt, um uns auf unsere eigenen Karrieren und unsere psychische Gesundheit zu konzentrieren. Bitte schickt uns keinen Hate oder stellt Vermutungen an. Wir möchten privat heilen und hoffen, dass ihr das alle respektieren könnt. Wir lieben euch alle so sehr. Nessa & Jaden" Wir wünschen den beiden nur das Beste und hoffen, dass es ihnen bald wieder besser geht! ❤️

