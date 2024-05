The Witcher Staffel 4: Erste Szene mit Liam Hemsworth – Hot 🔥 or 👎🏼not?

Gerade Fans der Buchvorlagen von Andrzej Sapkowski trauen sich auch zuzugeben: Die paar Sekunden von Hemsworth als Geralt im neuen Teaser zur 4. Staffel sind vielversprechend.

Denn: Während Gamer*innen den Witcher aus den Spielen als älter und muskelbepackt kennen, ist der Geralt aus den Kurzgeschichten und Büchern (die seine ersten Abenteuer erzählen) in der Vorstellung vieler jünger und noch nicht so „durch den Wolf gedreht“ (sorry, der Witz musste sein).

Und: Man kann sagen, was man will: Netflix hat großartige MakeUp- und Masken-Mitarbeiter*innen, denn den Witcher-Look haben sie auch bei Hemsworth perfekt hinbekommen.

Wie Hemsworth in Sachen schauspielerisches Talent den „Witcher“ darstellen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Kampfszenen erprobt ist er allerdings schon zu Hauf! Neben „Die Tribute von Panem“ spielte Liam auch in Actionfilmen wie „The Expendables 2“ (2012), „Independence Day 2“ (2016) „Land of Bad“ (2024), Killerman“ (2019) und einigen anderen.