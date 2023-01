"The Vampire Diaries" und "The Last Of Us"-Star erliegt Krebsleiden 😥

Ihre Krebs-Erkrankung holte sie ein

Sie spielte in über 40 Fernsehserien mit, zusammen mit zwei Filmrollen und zwei Videospielen. Die Rede ist von der talentierten Schauspielerin Annie Wersching. Viele kennen sie als aus "The Vampire Diaries". Dort spielte sie die Mutter von Damon und Stefan Salvatore. Aber auch mit anderen Serien wie "Star Trek: Picard" oder ihrem Videogame-Auftritt in "The Last Of Us" wurde sie weltweit bekannt. Nun ist sie im Alter von nur 45 Jahren verstorben.

Bereits im Jahr 2020 wurde bei der Amerikanerin Krebs diagnostiziert. Welchen Krebs sie hatte, ist unklar. Trotz einer Behandlung verlor Annie Wersching leider diesen Kampf.

Die Trauer ist enorm!

Der Ehemann von Annie Wersching, Stephen Full sowie ihre drei Kinder sind in großer Trauer. "Es klafft ein tiefes Loch in der Seele unserer Familie, aber sie hat uns die Mittel dagelassen, es zu füllen", so Stephen Full. Aber auch die Hollywood-Kolleg*innen von Annie, mit denen sie über die Jahre zusammengearbeitet hat, sind zutiefst bestürzt.

Auf Social-Media finden sich unzählige Posts, welche die begabte Schauspielerin nicht nur für ihre Arbeit der vergangenen Jahre loben, sondern auch für ihre liebevolle und herzliche Art. Annie Wersching wird in der Erinnerung ihrer Familie, Freund*innen und Fans immer weiterleben. Wir wünschen allen Trauerenden in dieser schweren Zeit sehr viel Kraft! 🕊 🤍

