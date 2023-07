"The Summer I Turned Pretty" Staffel 2: Wer sind Tante Julia und Skye?

Der wohl größte Unterschied zwischen Buch und Serie in der zweiten Staffel hat mit dem Verkauf des Hauses in Cousins Beach. Im Buch stehen Conrad und Jeremiah im Konflikt mit ihrem Vater, weil ihre Mutter Susannah ihm das Haus vermacht hat. In der Serie hingegen haben sich zwei völlig andere Personen als potenzielle Schlüsselfiguren in diesem Handlungsstrang herauskristallisiert: Ihre Tante Julia und deren nicht-binäres Kind Skye – beide kein Teil der Buchreihe. Tante Julia ist die Halbschwester von Susannah und hat das Haus geerbt – ist sie etwa der Haupt-"Bösewicht" in der Serie? Adam, der Vater von Conrad und Jeremiah ist es scheinbar nicht. Obwohl er die Brüder davon abhält, ihre Trust-Funds zusammenzulegen, um das Haus zu kaufen. Alle Versuche von Conrad, Jeremiah, Belly und Laurel Tante Julia davon zu überzeugen, das Haus NICHT zu verkaufen, scheitern zunächst. Während einer heftigen Diskussion merkt Jeremiah an, dass Julia nicht einmal zur Beerdigung gekommen ist, was sie sehr schlecht dastehen lässt und ein Hinweis auf ihre vielleicht doch eher gefühllose Art? Werden sie das Haus trotzdem retten können?