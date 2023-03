"The Last Of Us": Bella Ramsey wollte DAS ändern

"The Last Of Us": Anders als im Spiel

Die beiden Superstars Pedro Pascal und Bella Ramsey feiern mit der neuen HBO-Serie "The Last Of Us" einen riesigen Erfolg. Alle lieben die Show! Nicht nur Fans, die bereits die Video-Games kennen, auch Zuschauer*innen, die "nur" die Serie kennen, sind hin und weg. In einem aktuellen Interview hat Bella Ramsey nun erzählt, dass sie bewusst die Games vorher nicht groß gespielt hat und daher nicht jeden Ablauf kannte. "Ich war auch froh darüber. Dadurch habe ich bei der ein oder anderen Stelle anders reagiert und das fand ich auch gut so", erzählte Bella. Als Beispiel nannte sie die Szene im Einkaufszentrum mit Ellie und Riley (Storm Reid), als die beiden von einem Infizierten gebissen wurden.

Im Spiel ist Ellie sehr traurig und weint, als die beiden Mädchen gebissen wurden. Sie sieht ihr Leben an ihr vorbeiziehen und ist am Boden zerstört ihre Freundin zu verlieren. Hingegen war Bella Ramseys Reaktion in der "The Last Of Us" Show viel emotionaler. Sie war zwar auch gebrochen deswegen, aber bevor die Traurigkeit in ihr hochkam, war sie wutentbrannt. Voller Zorn und Frustration schlug mit einem Baseballschläger erst einmal das ein oder andere Regal in dem Einkaufszentrum zu Brei. Danach setzte sie sich wie im Video-Game zu ihrer Freundin Riley und die beiden trauerten gemeinsam.

