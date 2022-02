„Teen Wolf“-Schock: Diese Hauptdarsteller sind nicht im neuen Film dabei!

"Teen Wolf" bekommt einen neuen Film: Dylan O'Brien, Arden Cho und Tyler Hoechlin wohl nicht dabei!

"Teen Wolf" ist bald zurück – nicht als Serie, aber als Film! Fans können es kaum glauben, dass es endlich weitergeht. Doch nicht alle Hauptdarsteller*innen sind bei der Fortsetzung dabei.

Elf "Teen Wolf"-Stars sollen zurückkehren und Teil des Films sein, doch bei drei Schauspieler*innen sieht es schlecht aus. Bisher fehlen auf der Cast-Liste nämlich Dylan O'Brien, Arden Cho und Tyler Hoechlin. Bei Hoechlin soll es noch etwas Hoffnung geben, da bereits verkündet wurde, dass noch einige Darsteller*innen angekündigt werden. Und obwohl Dylan O'Brien versprochen hat, dass es eine Reunion geben soll, scheint seine Abwesenheit endgültig zu sein. Cho sagte die Filmrolle ab, da ihr weniger Geld geboten wurde als ihren drei Kolleg*innen.

"Teen Wolf"-Film: Welche Serien-Stars dabei sind und wie es weitergeht

Tyler Posey kann seinen OnlyFans-Account wohl endgültig löschen, denn er wird in dem neuen "Teen Wolf"-Film als Hauptdarsteller zu sehen sein! Fans hatten eigentlich immer auf eine siebte Staffel gehofft, doch die Produzent*innen entschieden sich für einen Film, der auf "Paramount+" laufen soll. Was passiert in der Fortsetzung? In dem "Teen Wolf"-Film scheint der Vollmond mal wieder am Himmel von Beacon Hills und mit ihm, ist auch wieder ein böses Übel zurück. Werwolf Scott McCall (Tyler Posey), mittlerweile ein Alpha, muss neue Kollegen und alte Freunde zusammenbringen, um den wohl tödlichsten Feind ever zu bekämpfen. Klingt ziemlich aufregend! Ende des Jahres soll es mit "Teen Wolf" weitergehen. Damit ihr ganz genau wisst, wer dabei ist, gibt's hier die ganze (bereits bestätigte) Cast-Liste:

Tyler Posey as Scott McCall

Holland Roden as Lydia Martin

Shelley Hennig as Malia Tate

Crystal Reed as Allison Argent

Orny Adams as Coach Bobby Finstock

Linden Ashby as Sheriff Noah Stilinski

JR Bourne as Chris Argent

Seth Gilliam as Dr. Alan Deaton

Colton Haynes as Jackson Whittemore

Ryan Kelley as Deputy Jordan Parrish

Melissa Ponzio as Melissa McCall

Dylan Sprayberry as Liam Dunbar

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->