Name: Crystal Reed Geburtstag: 6. Februar 1985 Alter: 28 Character bei Teen Wolf: Allison Argent Andere Serien/Filme: Bekannt wurde sie mit ihren Rollen bei "CSI - Den Tätern auf der Spur" und "CSI: NY". Ihre erste größere Rolle hatte sie im Film "Skyline". Random: Bevor Crystal nach Hollywood zog, hat sie in Chicago gewohnt und dort in zahlreichen Theaterstücken mitgespielt.