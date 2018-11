Name: Daniel Sharman Geburtstag: 25.4.1986 Alter: 27 Character bei Teen Wolf: Isaac Lahey Andere Serien/Filme: Daniel spielte in den Filmen "The Last Days" oder "Immortal" mit, aber auch in kleinen Rollen unterschiedlicher Serien . Random: Wie viele britische Schauspieler hat er eine Vorliebe für klassische Theaterstücke, vor allem von Shakespeare! So hat Daniel bereits als Kind bei der "Royal Shakespeare Company"-Schauspielgruppe mitgewirkt!